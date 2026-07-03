Julius Bär Aktie
WKN DE: A0YBDU / ISIN: CH0102484968
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03.07.2026 07:22:06
Julius Bär holt Standard-Chartered-Finanzchef als CFO
Peter Burrill übernimmt Mitte August die Finanzleitung der Privatbank Julius Bär. Der langjährige Finanzmanager von Standard Chartered folgt auf Evie Kostakis, die das Institut nach einer Übergangsphase verlässt.Weiter zum vollständigen Artikel bei Finews.ch
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