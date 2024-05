Juroku Financial Group,Inc legte Quartalsergebnis vor

Juroku Financial Group,Inc veröffentlichte am 09.05.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 130,66 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Juroku Financial Group,Inc 112,38 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,50 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 28,78 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 27,02 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 530,54 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei Juroku Financial Group,Inc ein Gewinn pro Aktie von 505,78 JPY in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Juroku Financial Group,Inc in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 2,33 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 114,54 Milliarden JPY im Vergleich zu 111,94 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at