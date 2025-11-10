|
10.11.2025 06:31:29
JUSTSYSTEMS stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
JUSTSYSTEMS hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS wurde auf 66,23 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 51,45 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
JUSTSYSTEMS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 13,09 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 16,40 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 11,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
