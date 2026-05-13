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13.05.2026 06:31:29
JUTEC legte Quartalsergebnis vor
JUTEC präsentierte am 11.05.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 43,23 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte JUTEC ein EPS von 62,98 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 0,19 Prozent auf 47,26 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 47,34 Milliarden JPY gelegen.
Für das Gesamtjahr stand ein EPS von 161,02 JPY je Aktie in den Büchern. Im Jahr zuvor hatte bei JUTEC ein Gewinn pro Aktie von 120,64 JPY in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 185,75 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte JUTEC 176,12 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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