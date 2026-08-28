K33 AB: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

K33 AB hat sich am 27.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals geäußert.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat K33 AB in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 51,67 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 192,9 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 399,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at