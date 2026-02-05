Kakakucom legte Quartalsergebnis vor

Kakakucom lud am 04.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das EPS lag bei 25,28 JPY. Im letzten Jahr hatte Kakakucom einen Gewinn von 27,86 JPY je Aktie eingefahren.

Kakakucom hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 24,03 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 20,32 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at