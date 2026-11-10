Kalaris Therapeutics Incorporation Registered shs Aktie
WKN DE: A40YEN / ISIN: US4829291065
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10.11.2026 19:16:45
Kalaris Therapeutics Reports Q3 Net Loss
(RTTNews) - Kalaris Therapeutics, Inc. (KLRS) on Tuesday, reported a lower net loss for the third quarter of 2026 compared with the same period in 2025, as operating expenses declined and other income remained positive.
The company posted a net loss of $11.026 million, or $0.46 per share, compared with a net loss of $11.894 million, or $0.64 per share, a year earlier.
Total operating expenses decreased to $11.811 million from $12.741 million. Research and development expenses fell to $8.344 million from $9.126 million, while general and administrative expenses declined to $3.467 million from $3.615 million.
For the first nine months of 2026, Kalaris reported a net loss of $33.397 million, or $1.40 per share, compared with a net loss of $33.440 million, or $2.41 per share, in the prior-year period. Total operating expenses increased to $36.030 million from $35.351 million.
KLRS is currently trading at $2.37, up $0.07 or 3.26 percent on the Nasdaq.
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