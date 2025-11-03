Kanda legte Quartalsergebnis vor

Kanda hat am 31.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 32,67 JPY, nach 27,08 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 0,73 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 13,09 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 13,18 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at