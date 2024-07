Kapitalerhöhung bei Plug Power: Aktie rutscht ab

• Plug Power will mit Kapitalerhöhung 200 Millionen US-Dollar einsammeln• Platzierungspreis der neuen Aktien bei 2,54 US-Dollar• Timing wirft Fragen auf

Der US-Wasserstoffkonzern Plug Power, der sich selbst als "weltweit führender Anbieter umfassender Wasserstofflösungen für die grüne Wasserstoffwirtschaft" bezeichnet, besorgt sich frisches Geld. Wie das Unternehmen bereits am Donnerstag per Pressemitteilung ankündigte, habe man "ein öffentliches Zeichnungsangebot für Stammaktien im Wert von 200.000.000 US-Dollar eingeleitet". Am Freitag folgten dann weitere Details zur Kapitalerhöhung. So werde Plug Power nach eigenen Angaben "78.740.157 Stammaktien zu einem öffentlichen Preis von 2,54 US-Dollar pro Aktie" am Markt platzieren. Die Konsortialbanken hätten zudem eine 30-tägige Option zum Kauf von bis zu 11.811.023 weiteren Stammaktien zum öffentlichen Angebotspreis - abzüglich des Underwriting-Rabatts. Dadurch könnte Plug Power weiteres Kapital in Höhe von bis zu 30 Millionen US-Dollar zufließen. "Das Angebot wird voraussichtlich am oder um den 22. Juli 2024 abgeschlossen", teilte der US-Wasserstoffkonzern weiter mit.

So reagiert die Plug Power-Aktie auf die Kapitalerhöhung

An der Börse kamen die Pläne von Plug Power alles andere als gut an, schließlich werden dadurch die Anteile der Altaktionäre verwässert. Am Freitag ging es für die Plug Power-Aktie daher an der NASDAQ letztlich um 13,87 Prozent abwärts auf 2,515 US-Dollar. Im nachbörslichen Freitagshandel verlor das Papier weitere 0,6 Prozent auf 2,50 US-Dollar.

Zeitpunkt der Kapitalmaßnahme ungünstig

Den Aktionären dürften wohl gleich mehrere Punkte an der Kapitalmaßnahme missfallen. So gab Plug Power etwa nicht an, wofür die erhofften 200 Millionen US-Dollar benötigt werden, sondern sprach lediglich davon, dass man beabsichtige, den "Nettoerlös aus dem Angebot für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden".

Auch das Timing der Kapitalerhöhung wirft Fragen auf. Denn die Plug Power-Aktie bewegt sich momentan nur knapp über ihrem 52-Wochen-Tief bei 2,21 US-Dollar - und in naher Zukunft steht die nächste Bilanzvorlage des Konzerns an. Zwar hat Plug Power noch keinen offiziellen Termin für die Zahlenvorlage zum zweiten Quartal bekanntgegeben, doch diese dürfte wohl voraussichtlich Anfang August stattfinden. Dass Plug Power die Kapitalerhöhung bereits jetzt vornimmt und nicht erst nach Veröffentlichung der Quartalszahlen - oder wenn die Aktie sich generell etwas weiter von ihrem Tief entfernt hat - könnte laut "DER AKTIONÄR" darauf hindeuten, dass die kommende Bilanz nicht besonders gut ausfallen werde. Womöglich befürchtet das Unternehmen dann einen weiteren Kursrutsch, was die Aufnahme von frischem Kapital noch schwieriger gemacht hätte. Ob das tatsächlich der Fall ist, wird sich jedoch erst in wenigen Wochen zeigen.

