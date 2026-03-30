KARSTEN präsentierte Quartalsergebnisse

KARSTEN lud am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 BRL, nach 4,64 BRL im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 218,6 Millionen BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 224,4 Millionen BRL ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 5,27 BRL je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KARSTEN 8,85 BRL je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,71 Prozent auf 758,32 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 697,58 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at