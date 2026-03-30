30.03.2026 06:31:29

KARSTEN präsentierte Quartalsergebnisse

KARSTEN lud am 27.03.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2025 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,09 BRL, nach 4,64 BRL im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 2,67 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 218,6 Millionen BRL generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 224,4 Millionen BRL ausgewiesen.

In Sachen EPS wurden 5,27 BRL je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte KARSTEN 8,85 BRL je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 8,71 Prozent auf 758,32 Millionen BRL. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 697,58 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

29.03.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 13
29.03.26 Gold, Öl & Co. in KW 13: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
28.03.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
28.03.26 KW 13: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
28.03.26 Aktien von NVIDIA, Microsoft, Apple & Co.: In diese US-Werte investiert die Zurich Insurance Group in Q4 2025

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen mehrheitlich im Minus - Nikkei tiefrot
Die Börsen in Fernost bewegen sich am Montag vorwiegend auf tieferem Niveau.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen