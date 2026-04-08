Karula: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Karula hat am 06.04.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 28.02.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,89 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Karula ein EPS von 5,76 JPY in den Büchern gestanden.

Karula hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,81 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,80 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 1,74 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 41,63 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 63,03 JPY je Aktie erzielt worden.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 3,87 Prozent auf 7,54 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 7,26 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at