Katapult legte Quartalsergebnis vor

Katapult hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Katapult hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,94 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -2,050 USD je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Katapult 74,0 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 22,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 60,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at