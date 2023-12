Kaum Veränderungen: ATX Prime pendelt zum Start um die Nulllinie

Der ATX Prime setzt seinen Aufwärtstrend auch am fünften Tag der Woche fort und verbucht erneut Gewinne.

Der ATX Prime bewegt sich im Wiener Börse-Handel um 09:12 Uhr um 0,00 Prozent stärker bei 1 649,58 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,010 Prozent stärker bei 1 649,80 Punkten, nach 1 649,64 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der ATX Prime bei 1 651,77 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 1 648,69 Punkten.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der ATX Prime bislang Verluste von 0,774 Prozent. Vor einem Monat, am 08.11.2023, wurde der ATX Prime mit 1 588,48 Punkten gehandelt. Der ATX Prime lag vor drei Monaten, am 08.09.2023, bei 1 590,76 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, wies der ATX Prime 1 580,08 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 4,16 Prozent. Bei 1 789,53 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des ATX Prime. Bei 1 513,39 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Das sind die Tops und Flops im ATX Prime

Zu den Top-Aktien im ATX Prime zählen aktuell S IMMO (+ 2,54 Prozent auf 12,92 EUR), FACC (+ 1,69 Prozent auf 6,00 EUR), OMV (+ 1,09 Prozent auf 38,85 EUR), Andritz (+ 0,78 Prozent auf 51,60 EUR) und ZUMTOBEL (+ 0,50 Prozent auf 6,00 EUR). Flop-Aktien im ATX Prime sind derweil Kapsch TrafficCom (-2,17 Prozent auf 9,00 EUR), Lenzing (-1,02 Prozent auf 34,10 EUR), Flughafen Wien (-0,80 Prozent auf 49,90 EUR), Semperit (-0,71 Prozent auf 13,98 EUR) und UNIQA Insurance (-0,66 Prozent auf 7,53 EUR).

Welche Aktien im ATX Prime die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die Erste Group Bank-Aktie aufweisen. 31 013 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 30,052 Mrd. Euro macht die Verbund-Aktie im ATX Prime derzeit den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die ATX Prime-Aktien

Die Raiffeisen-Aktie weist mit 2,18 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im ATX Prime auf. Die OMV-Aktie bietet Anlegern 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,19 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

