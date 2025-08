ZUMTOBEL-Aktie deutlich tiefer: ZUMTOBEL schließt US-Werk mit 70 Beschäftigten

Der Vorarlberger Leuchtenkonzern ZUMTOBEL schließt seinen Produktionsstandort in den USA.

Betroffen sind 70 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen "Produktion, Forschung & Entwicklung, Logistik und Verwaltung", teilte der börsennotierte Konzern am Freitag mit. Das Werk in Highland im Bundesstaat New York sei "seit längerer Zeit strukturell defizitär und deutlich unterausgelastet".

Die Schließung sei Teil der Strategie, sich stärker auf die Kernmärkte zu fokussieren. Zumtobel rechnet mit negativen Sondereffekten in Höhe von rund neun Millionen Euro, die mehrheitlich im Geschäftsjahr 2025/26 gebucht würden. "Die entstandenen Sondereffekte werden sich in den folgenden Jahren jedoch mehr als amortisieren", heißt es in der Aussendung.

Anfang des Jahres hatte der Leuchtenhersteller bereits sein Werk im französischen Les Andelys geschlossen und die Produktion nach England und Serbien verlagert. In Frankreich sorgte die Schließung des Werks mit über 80 Beschäftigten für Proteste.

ZUMTOBEL kämpft mit Umsatz- und Gewinnschwund

ZUMTOBEL verzeichnete im Geschäftsjahr 2024/25 einen Umsatzrückgang und einen Gewinneinbruch um 37 Prozent. Auch für das laufende Geschäftsjahr rechnet der Konzern mit rückläufigen Erlösen.

In den USA bleibe man mit einer Vertriebspräsenz aktiv, aber mit neuer Struktur. Der Vertrieb für den amerikanischen Kontinent werde in zwei eigenständige Einheiten für Nord- und Südamerika gegliedert. Die Belieferung der amerikanischen Märkte erfolge künftig "über das globale Produktionsnetzwerk der ZUMTOBEL Group".

Für die Aktie von ZUMTOBEL geht es am Freitag in Wien zeitweise 1,1 Prozent auf 4,50 Euro abwärts.

APA