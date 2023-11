Kaum Veränderungen: Dow Jones zum Start des Dienstagshandels auf Richtungssuche

Die positiven Entwicklungen vom Vortag setzen sich auch am Dienstagmorgen fort.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 15:59 Uhr um 0,00 Prozent höher bei 32 928,89 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 10,114 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 1,19 Prozent auf 32 537,54 Punkte an der Kurstafel, nach 32 928,96 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der Dow Jones bei 32 787,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 33 029,11 Punkten.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 29.09.2023, erreichte der Dow Jones einen Wert von 33 507,50 Punkten. Am letzten Handelstag im Juli, dem 31.07.2023, wies der Dow Jones einen Wert von 35 559,53 Punkten auf. Der Dow Jones notierte am letzten Handelstag im Oktober, dem 31.10.2022, bei 32 732,95 Punkten.

Im Index schlägt seit Beginn des Jahres 2023 ein Minus von 0,626 Prozent zu Buche. Bei 35 679,13 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Dow Jones. Bei 31 429,82 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Die Gewinner-Aktien im Dow Jones sind aktuell Honeywell (+ 1,22 Prozent auf 181,94 USD), Cisco (+ 1,05 Prozent auf 52,11 USD), Travelers (+ 0,98 Prozent auf 167,14 USD), 3M (+ 0,98 Prozent auf 90,40 USD) und Coca-Cola (+ 0,86 Prozent auf 56,64 USD). Die schwächsten Dow Jones-Aktien sind derweil Caterpillar (-6,45 Prozent auf 226,53 USD), Amgen (-3,86 Prozent auf 253,02 USD), Apple (-0,43 Prozent auf 169,55 USD), Walgreens Boots Alliance (-0,43 Prozent auf 21,01 USD) und Chevron (-0,34 Prozent auf 145,60 USD).

Die teuersten Dow Jones-Konzerne

Im Dow Jones ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NYSE 2 421 546 Aktien gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 2,476 Bio. Euro die dominierende Aktie im Dow Jones.

Dow Jones-Fundamentaldaten

Die Walgreens Boots Alliance-Aktie präsentiert mit 6,27 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Walgreens Boots Alliance-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,33 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

