JPMorgan Chase Aktie

WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005

NYSE-Handel im Fokus 09.09.2025 18:02:53

Pluszeichen in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Dienstagmittag zu

Heute agieren die Anleger in New York vorsichtiger.

Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,13 Prozent fester bei 45 573,07 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,018 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,185 Prozent schwächer bei 45 430,61 Punkten, nach 45 514,95 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 45 433,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 45 692,88 Punkten erreichte.

Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 175,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 761,76 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2024, den Wert von 40 829,59 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,50 Prozent. Bei 45 770,20 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 6,64 Prozent auf 341,51 USD), Goldman Sachs (+ 2,37 Prozent auf 759,43 USD), JPMorgan Chase (+ 1,64 Prozent auf 297,72 USD), Chevron (+ 1,27 Prozent auf 155,95 USD) und Visa (+ 0,67 Prozent auf 344,58 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Sherwin-Williams (-4,01 Prozent auf 360,20 USD), Caterpillar (-1,26 Prozent auf 417,46 USD), 3M (-1,25 Prozent auf 152,08 USD), Honeywell (-1,16 Prozent auf 212,25 USD) und Nike (-1,07 Prozent auf 73,36 USD).

Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 10 272 913 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,464 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: JoemanjiArts-ESOS / Shutterstock.com

16.07.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
16.07.25 JPMorgan Chase Halten DZ BANK
08.07.25 JPMorgan Chase Buy UBS AG
05.06.25 JPMorgan Chase Outperform RBC Capital Markets
20.05.25 JPMorgan Chase Buy UBS AG
Regierung in Frankreich gescheitert: ATX schließt leicht im Plus -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen am Dienstag vorsichtig zu. Der DAX gab derweil nach. Die US-Börsen tendieren unterschiedlich. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.
