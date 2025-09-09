JPMorgan Chase Aktie
WKN: 850628 / ISIN: US46625H1005
|NYSE-Handel im Fokus
|
09.09.2025 18:02:53
Pluszeichen in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Dienstagmittag zu
Der Dow Jones bewegt sich im NYSE-Handel um 18:00 Uhr um 0,13 Prozent fester bei 45 573,07 Punkten. Insgesamt kommt der Dow Jones damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 18,018 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der Dow Jones 0,185 Prozent schwächer bei 45 430,61 Punkten, nach 45 514,95 Punkten am Vortag.
Der Tiefststand des Dow Jones lag heute bei 45 433,51 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 45 692,88 Punkten erreichte.
Dow Jones-Jahreshoch und -Jahrestief
Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 44 175,61 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.06.2025, verzeichnete der Dow Jones einen Stand von 42 761,76 Punkten. Der Dow Jones erreichte vor einem Jahr, am 09.09.2024, den Wert von 40 829,59 Punkten.
Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2025 bereits um 7,50 Prozent. Bei 45 770,20 Punkten markierte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Bei 36 611,78 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.
Top und Flops heute
Unter den stärksten Aktien im Dow Jones befinden sich aktuell UnitedHealth (+ 6,64 Prozent auf 341,51 USD), Goldman Sachs (+ 2,37 Prozent auf 759,43 USD), JPMorgan Chase (+ 1,64 Prozent auf 297,72 USD), Chevron (+ 1,27 Prozent auf 155,95 USD) und Visa (+ 0,67 Prozent auf 344,58 USD). Flop-Aktien im Dow Jones sind derweil Sherwin-Williams (-4,01 Prozent auf 360,20 USD), Caterpillar (-1,26 Prozent auf 417,46 USD), 3M (-1,25 Prozent auf 152,08 USD), Honeywell (-1,16 Prozent auf 212,25 USD) und Nike (-1,07 Prozent auf 73,36 USD).
Diese Dow Jones-Aktien weisen den größten Börsenwert auf
Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im Dow Jones derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 10 272 913 Aktien gehandelt. Im Dow Jones macht die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 3,464 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Dow Jones-Fundamentalkennzahlen im Fokus
Die Verizon-Aktie verzeichnet mit 9,22 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones. Die Verizon-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,31 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu JPMorgan Chase & Co.mehr Nachrichten
|
18:02
|Pluszeichen in New York: Dow Jones-Anleger greifen am Dienstagmittag zu (finanzen.at)
|
05.09.25
|Börse New York: Dow Jones verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
|
05.09.25
|NYSE-Handel So performt der Dow Jones aktuell (finanzen.at)
|
05.09.25
|Börse New York: Dow Jones zeigt sich am Freitagmittag schwächer (finanzen.at)
|
05.09.25
|Börse New York in Grün: Dow Jones präsentiert sich zum Start fester (finanzen.at)
|
04.09.25
|JPMorgan to enter German retail bank market in European expansion (Financial Times)
|
04.09.25
|JPMorgan to enter German retail bank market in European expansion (Financial Times)
|
03.09.25
|Dow Jones 30 Industrial-Titel JPMorgan Chase-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in JPMorgan Chase von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
Analysen zu JPMorgan Chase & Co.mehr Analysen
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|08.07.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|05.06.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|20.05.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|08.07.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|05.06.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|20.05.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|16.07.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|08.07.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|05.06.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|20.05.25
|JPMorgan Chase Buy
|UBS AG
|19.05.25
|JPMorgan Chase Outperform
|RBC Capital Markets
|16.07.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|20.05.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|14.04.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|16.01.25
|JPMorgan Chase Halten
|DZ BANK
|02.12.24
|JPMorgan Chase Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|3M Co.
|130,42
|-0,02%
|Caterpillar Inc.
|358,50
|0,28%
|Chevron Corp.
|133,60
|2,23%
|Goldman Sachs
|647,10
|3,03%
|Honeywell
|181,92
|-0,08%
|JPMorgan Chase & Co.
|252,90
|1,61%
|Microsoft Corp.
|426,40
|0,80%
|Nike Inc.
|62,82
|-0,02%
|NVIDIA Corp.
|144,08
|0,70%
|Sherwin-Williams Co.
|309,35
|-2,34%
|UnitedHealth Inc.
|291,80
|7,12%
|Verizon Inc.
|36,65
|-0,31%
|Visa Inc.
|293,50
|1,02%
Indizes in diesem Artikel
|Dow Jones
|45 595,06
|0,18%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerRegierung in Frankreich gescheitert: ATX schließt leicht im Plus -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins
Anleger am heimischen Aktienmarkt griffen am Dienstag vorsichtig zu. Der DAX gab derweil nach. Die US-Börsen tendieren unterschiedlich. Die Börsen in Fernost fanden am Dienstag keine gemeinsame Richtung.