KCE Electronics legte Quartalsergebnis vor

KCE Electronics hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,020 USD erwirtschaftet worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 109,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 10,61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 99,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at