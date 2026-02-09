KEC präsentierte Quartalsergebnisse

KEC stellte am 06.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 35,91 KRW beziffert. Im Vorjahresviertel waren -31,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 53,73 Milliarden KRW – eine Minderung von 0,04 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 53,75 Milliarden KRW eingefahren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 102,540 KRW. Im Vorjahr waren -57,000 KRW je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 229,62 Milliarden KRW beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 5,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 243,17 Milliarden KRW umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at