KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
18.11.2025 18:53:24
Kein Ende bei KI-Wettrüsten: Tech-Giganten pumpen Milliarden in OpenAI-Rivalen Anthropic
Dieser hochkarätige Deal bringt wichtigere Akteure der KI-Branche zusammen: Microsoft und Nvidia investieren 15 Millionen US-Dollar in das KI-Startup Anthropic. Die Partnerschaft bindet den OpenAI-Konkurrenten zugleich enger an die beiden Konzerne.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
