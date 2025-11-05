So steht es um die Amazon-Aktie nach Rekordkurs: Starke Quartalsergebnisse und Milliarden-Deal mit OpenAI im Fokus

Amazon hat den Markt mit Quartalszahlen weit über den Erwartungen und einem strategischen Milliarden-Deal mit KI-Pionier OpenAI überrascht. So steht es um die Aktie zur Wochenmitte.

• Amazon übertrifft Markterwartungen bei Umsatz und Gewinn• Strategischer Cloud-Deal mit OpenAI im Milliardenwert• Rekordinvestitionen und Stellenabbau

Beeindruckende Quartalszahlen treiben Aktienkurs

Der E-Commerce- und Cloud-Gigant Amazon hat mit seinen jüngsten Geschäftszahlen die Erwartungen der Analysten deutlich übertroffen. Das Unternehmen erzielte einen Umsatz von 180,2 Milliarden US-Dollar, was die Prognosen übertraf. Noch beeindruckender fiel der Gewinn aus, der mit etwas mehr als 21 Milliarden US-Dollar die Erwartungen klar überstieg. Die starken Ergebnisse führten zu einer deutlichen Kursreaktion - an der US Techbörse NASDAQ schloss die Aktie am vergangenen Freitag 9,85 Prozent höher bei 244,22 US-Dollar. Am Montag ging es nach Bekanntwerden von Amazons Milliarden-Deal mit OpenAI sogar auf ein neues Allzeithoch bei 258,60 US-Dollar.

Zuletzt kam die Aktie wieder etwas zurück von ihrer neuen Bestmarke. Am Dienstag beendeten die Papiere den Handel 1,84 Prozent tiefer bei 249,32 US-Dollar. Am Mittwoch notiert die Amazon-Aktie zeitweise minimale 0,05 Prozent höher bei 249,44 US-Dollar.

Cloud-Geschäft und Werbung als Wachstumstreiber

Besonders bemerkenswert war die Entwicklung der Cloud-Sparte Amazon Web Services (AWS), die um 20 Prozent auf 33 Milliarden US-Dollar zulegen konnte. Diese Wachstumsrate übertraf die Erwartungen der Marktbeobachter deutlich. Auch das Werbegeschäft entwickelt sich zu einem immer wichtigeren Standbein und verzeichnete ein beeindruckendes Wachstum von 24 Prozent auf 17,7 Milliarden US-Dollar. Die starke Performance dieser hochmargigen Geschäftsbereiche trägt wesentlich zur verbesserten Profitabilität des Konzerns bei, trotz enormer Investitionen und einmaliger Belastungen wie einer FTC-Strafe von 2,5 Milliarden US-Dollar.

Strategischer Milliarden-Deal mit OpenAI festigt KI-Position

Ein wesentlicher Treiber für die jüngste positive Marktreaktion war außerdem die Ankündigung eines mehrjährigen Cloud-Großauftrags mit OpenAI im Volumen von rund 38 Milliarden US-Dollar. Der Deal sichert dem KI-Unternehmen Zugang zu Amazons AWS-Infrastruktur, einschließlich Hunderttausender NVIDIA-GPUs für das Training neuer KI-Modelle. Diese Partnerschaft stärkt Amazons Position im globalen KI-Wettbewerb erheblich und sorgt für zusätzlichen Rückenwind für die Aktie. Marktbeobachter werten die Kooperation als strategischen Erfolg gegen Konkurrenten wie Microsoft und Google im Rennen um die KI-Vorherrschaft.

Rekordinvestitionen und Umstrukturierung für zukünftiges Wachstum

Amazon erhöht seine Investitionen für 2025 auf den Rekordwert von 125 Milliarden US-Dollar. Diese massive Kapitalallokation konzentriert sich auf KI-gestützte Dienste wie den Business-Chatbot Q, die Cloud-Plattform Bedrock und den Shopping-Assistenten Rufus. Gleichzeitig plant das Unternehmen eine umfassende Umstrukturierung mit dem Abbau von bis zu 14.000 Stellen im Managementbereich. Laut Unternehmensangaben ist diese Maßnahme vorrangig kulturell motiviert und soll die Agilität des Konzerns erhöhen, während gleichzeitig Kosten gesenkt werden. Für das laufende Quartal prognostiziert Amazon operative Gewinne zwischen 21 und 26 Milliarden USD sowie Umsätze von 206 bis 213 Milliarden USD - beides über den bisherigen Markterwartungen.

Redaktion finanzen.at