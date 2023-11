Keine Impulse: SPI bewegt sich am Mittag seitwärts

Der SPI tendiert im SIX-Handel um 12:09 Uhr um 0,00 Prozent höher bei 13 881,52 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,829 Bio. Euro. In den Handel ging der SPI 0,037 Prozent leichter bei 13 876,65 Punkten, nach 13 881,73 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des SPI lag heute bei 13 926,73 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 13 868,06 Punkten erreichte.

SPI-Entwicklung seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der SIX-Handel wochenendbedingt. Der SPI bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 06.10.2023, bei 14 162,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 07.08.2023, notierte der SPI bei 14 666,92 Punkten. Der SPI erreichte vor einem Jahr, am 07.11.2022, einen Stand von 13 735,72 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2023 ging es für den Index bereits um 1,16 Prozent nach unten. Das SPI-Jahreshoch beträgt derzeit 15 314,62 Punkte. 13 451,76 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im SPI

Zu den stärksten Einzelwerten im SPI zählen aktuell Spexis (+ 5,26 Prozent auf 0,20 CHF), UBS (+ 3,15 Prozent auf 22,57 CHF), DocMorris (+ 2,74 Prozent auf 38,96 CHF), GAM (+ 2,56 Prozent auf 0,42 CHF) und Santhera Pharmaceuticals (+ 2,51 Prozent auf 10,60 CHF). Flop-Aktien im SPI sind derweil Talenthouse (-30,77 Prozent auf 0,00 CHF), Kinarus (-25,00 Prozent auf 0,00 CHF), V-Zug (-9,09 Prozent auf 55,00 CHF), Idorsia (-7,66 Prozent auf 2,48 CHF) und Varia US Properties (-6,65 Prozent auf 37,90 CHF).

Welche SPI-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im SPI ist die UBS-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 4 496 985 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Nestlé mit 267,971 Mrd. Euro im SPI den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der SPI-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im SPI verzeichnet 2023 laut FactSet-Schätzung die Achiko-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,00 erwartet. Die OC Oerlikon-Aktie bietet 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,92 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

