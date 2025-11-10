Kemp präsentierte Quartalsergebnisse

Kemp hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 2,59 INR je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,480 INR je Aktie erzielt worden.

Mit einem Umsatz von 6,8 Millionen INR, gegenüber 6,9 Millionen INR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 1,46 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at