Kennametal legte Quartalsergebnis vor

Kennametal hat am 06.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,75 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,410 USD je Aktie in den Büchern standen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 21,83 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 592,6 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 486,4 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at