Keppel Infrastructure Trust expands into digital infrastructure with proposed S$119 million Global Marine Group stake
An extraordinary general meeting for the proposed deal will be held on Nov 11
