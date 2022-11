Kering-Aktie dennoch fester: Kampagne von Kering-Marke mit Fetisch-Teddys sorgt für Kritik im Netz

Für Ärger sorgte die Bewerbung der Geschenkekollektion des Designerlabels auch, weil in einer weiteren aktuellen Kampagne im Hintergrund alte Gerichtsdokumente zu einem Urteil um Kinderpornografie zu sehen waren. Auf Twitter nannten Userinnen und User die Werbung am Dienstag furchtbar und riefen zum Boykott der Marke auf.

Reality-Star Kim Kardashian hatte am Montag geschrieben, sie sei von den Kampagnen angewidert und entsetzt gewesen. "Als Mutter von vier Kindern haben mich die verstörenden Bilder erschüttert." Jeglicher Versuch, Kindesmissbrauch zu normalisieren, habe keinen Platz in der Gesellschaft.

Das Modehaus des französischen Konzerns Kering entschuldigte sich und räumte eine Reihe schwerer Fehler in den Kampagnen ein, wie es in einem von Kreativdirektor Demna Gvasalia veröffentlichten Schreiben hieß. "Wir verurteilen Kindesmissbrauch. Es war nie unsere Absicht, es in unser Narrativ einzubinden." Die Teddybärtaschen mit Ledergeschirr hätten nicht mit Kindern gezeigt werden sollen. Balenciaga trage die Verantwortung dafür, die Kampagne wurde von allen Plattformen genommen.

Von dem Luxuslabel hieß es zudem, in der Werbekampagne für das Frühjahr hätten Dienstleister anders als vereinbart als Requisiten nicht nachgeahmte Bürounterlagen, sondern echte Gerichtsdokumente zur Verfügung gestellt. Dass diese nicht genehmigten Dokumente dabei waren, sei das Resultat von Fahrlässigkeit gewesen. Balenciaga vermutet, dass die echten Dokumente vom Dreh eines TV-Dramas stammen. Das Modehaus habe eine Klage eingereicht. Interne und externe Untersuchungen liefen.

