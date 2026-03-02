Kernel präsentierte Quartalsergebnisse

Kernel hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es stand ein EPS von 0,29 PLN je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Kernel noch ein Gewinn pro Aktie von 0,770 PLN in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,00 Milliarden PLN – das entspricht einem Minus von 13,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,64 Milliarden PLN in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at