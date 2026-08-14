Keyware Solutions legte Quartalsergebnis vor

Keyware Solutions hat am 13.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 8,10 JPY je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren 5,44 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 4,99 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 2,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 5,13 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at