KI-Boom beschleunigt: Asiatische Chip-Aktien ziehen nach NVIDIA-Aussagen an

Aktien von SK hynix, Advantest, Samsung Electronics & Co. schnellen zum Wochenstart nach oben - getrieben von der beeindruckenden Nachfrage nach dem KI-Chip Blackwell von NVIDIA.

• Halbleiter-Rally in Asien zum Wochenstart• Starke Nachfrage nach NVIDIAs KI-Plattform Blackwell treibt an• Fundamentale Verlagerung in der Chip-Lieferkette

Starker Schwung im asiatischen Halbleitermarkt

Die Aktien von Samsung Electronics haben zum Wochenstart in Südkorea einen Aufschlag von 2,76 Prozent auf 100.600 Won verzeichnet, während SK hynix sogar um 4,48 Prozent zulegten auf 606.000 Won. Gleichzeitig legten in Tokio Advantest um 3,8 Prozent zu auf 20.720 Yen und Tokyo Electron um 4,27 Prozent auf 34.200 Yen.

Der generelle Marktschub beruht auf positiven Impulsen im Halbleiter- und Speichersegment, insbesondere da große Technologieunternehmen neue Kapazitäten erhöhen und die Nachfrage nach spezialisierten Chips steigt.

Blackwell-Chip von NVIDIA als Treiber der Rally

Jensen Huang, CEO des KI-Riesen NVIDIA, bezeichnete die Nachfrage nach der neuen KI-Chip-Generation Blackwell jüngst als "sehr stark", wie etwa Reuters berichtet. Dabei betonte er gegenüber Reportern auf einer Veranstaltung von TSMC, dass nicht nur Grafikprozessoren zur Blackwell-Plattform gehören: "NVIDIA entwickelt die GPUs (Grafikprozessoren), aber wir entwickeln auch die CPUs (Zentralprozessoren), die Netzwerktechnik, die Switches, und daher sind viele Chips mit Blackwell verbunden".

Die gesteigerte Auslastung des langjährigen NVIDIA-Partners TSMC zeigt, wie sehr die Lieferkette bereits hochgefahren wird - der Memory-Sektor reagiert mit erhöhten Bestellungen und Kapazitätsausweitungen. Gleichzeitig bleibt der Zugang zum chinesischen Markt für die Top-Modelle blockiert, was Spannungen im globalen Halbleitergeschäft verschärft.

Chancen und Warnzeichen für Anleger

Der aktuelle Technologietrend bietet Investoren vielfältige Chancen: Hersteller von KI-Chips, Foundries und Speicherproduzenten stehen im Zentrum eines möglichen "Superzyklus". Doch gleichzeitig darf man die Risiken nicht übersehen. Lieferengpässe bei Memory-Bausteinen, Exportbeschränkungen für Hochleistungschips und eine mögliche Überhitzung des Marktes könnten die Rally abrupt stoppen. Zudem sind viele Kursanstiege bereits eingepreist - Anleger sollten daher genau beobachten, ob Umsatz- und Gewinnsteigerungen die hohen Erwartungen erfüllen.

Redaktion finanzen.at

