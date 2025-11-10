ETF Anlage mit 500 Euro Prämie! Jetzt OSKAR ETF starten und bis zu 500 Euro Prämie erhalten -W-

Siemens Healthineers Aktie

WKN DE: SHL100 / ISIN: DE000SHL1006

Direktabspaltung 10.11.2025 13:19:00

Siemens-Aktie fester: Offenbar direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil möglich

Siemens-Aktie fester: Offenbar direkte Abspaltung von Healthineers-Anteil möglich

Der Siemens-Konzern steht laut einem Agenturbericht kurz davor, einen großen Teil seiner Beteiligung an der Medizintechnik-Tochter Siemens Healthineers als Sachdividende an die eigenen Aktionäre auszuschütten.

Der Industriekonzern bereite eine Reduzierung seiner Beteiligung über eine sogenannte Direktabspaltung vor, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Personen. Aktuell hält Siemensetwas mehr als 71 Prozent an dem Unternehmen, das seit 2018 an der Börse notiert ist. Die Pläne könnten demnach bereits in der kommenden Woche veröffentlicht werden.

Der Wert der Beteiligung liege bei rund 35 Milliarden Euro, schreibt Bloomberg. Siemens dürfte seine Beteiligung demnach auf unter 40 Prozent reduzieren und könnte die Einheit dann aus der Konzernbilanz entkonsolidieren. Die Zustimmung der Aktionäre könnte im kommenden Jahr eingeholt werden.

Eine endgültige Entscheidung sei jedoch noch nicht gefallen und weitere Optionen stünden zur Prüfung. Möglich sei auch, dass Siemens zunächst einen kleineren Minderheitsanteil behalte, der später zur Finanzierung anderer Geschäfte veräußert werden könnte, so die Agentur.

Bei Siemens war kurzfristig niemand für eine Stellungnahme zu erreichen. Eine Sprecherin von Siemens Healthineers sagte auf Nachfrage von Dow Jones Newswires, sie könne dazu nichts sagen.

Die Siemens-Aktie zeigt sich nach einer schwachen Vorbörse in Frankfurt am Morgen zeitweise 1,02 Prozent höher bei 242,45 Euro.

Jefferies hebt Ziel für Siemens auf 291 Euro - 'Buy'

Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Siemens vor einem Kapitalmarkttag des Industriekonzerns von 261 auf 291 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Siemens dürfte eine umfangreichere Anteilsreduzierung an Siemens Healthineers bekannt geben, wahrscheinlich in Form einer steuerneutralen Sachdividende, schrieb Rizk Maidi in einer am Sonntag vorliegenden Studie. Der Anteil an dem Medizintechnikkonzern dürfte dann auf rund 30 Prozent sinken. Danach werde Siemens dann zu einem fokussierten Industriekonzern, der eine KI-Plattform durch OneTech schaffen könne.

Die Siemens-Aktie gewinnt auf XETRA zeitweise 3,58 Prozent auf 245,80 Euro.

DOW JONES und dpa-AFX Broker

07.11.25 Siemens Healthineers Kaufen DZ BANK
07.11.25 Siemens Healthineers Overweight JP Morgan Chase & Co.
06.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
05.11.25 Siemens Healthineers Neutral UBS AG
05.11.25 Siemens Healthineers Buy Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs 11,05 -1,52% Shoulder Innovations Incorporation Registered Shs
Siemens AG (spons. ADRs) 119,00 2,59% Siemens AG (spons. ADRs)
Siemens AG 246,15 2,35% Siemens AG
Siemens Healthineers AG 43,42 -0,12% Siemens Healthineers AG

