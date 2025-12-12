KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
|
12.12.2025 10:45:00
KI in der Psychotherapie: Nutzung steigt, Sorgen wachsen
Eine neue Umfrage der American Psychological Association zeigt eine deutliche Zunahme des KI-Einsatzes unter Psychologen. Das ist nicht nur in den USA der Fall.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!