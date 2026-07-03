OpenAI Aktie
WKN DE: OPAI01 / ISIN: NET0OPENAI01
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03.07.2026 15:00:00
KI-Update: Deutschland-App, OpenAI bietet Beteiligung, KI als Chef, Git-KI-Tool
Das "KI-Update" liefert werktäglich eine Zusammenfassung der wichtigsten KI-Entwicklungen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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