Kilroy Realty legte Quartalsergebnis vor

Kilroy Realty lud am 09.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,10 USD, nach 0,500 USD im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Kilroy Realty in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,95 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 272,2 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 286,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 2,32 USD beziffert. Im Vorjahr hatte Kilroy Realty 1,77 USD je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahr hat Kilroy Realty im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatzeinbruch von 2,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 1,11 Milliarden USD im Vergleich zu 1,14 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at