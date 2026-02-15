Sealed Air Aktie
Kiltearn Partners Exits Sealed Air Position
Kiltearn Partners LLP fully exited its position in Sealed Air Corporation (NYSE:SEE), selling 335,500 shares in the fourth quarter, according to a Feb. 13 SEC filingSealed Air provides packaging and protective solutions in food safety and product protection markets. The company leverages proprietary brands and automation technologies to address critical needs in food preservation and secure product delivery. Sealed Air Corporation serves a diversified customer base.Kiltearn Partners continues to hold only 28 positions, according to its 13F filing. Hence, it has a concentrated portfolio.
