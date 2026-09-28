Kimball Electronics Aktie
WKN DE: A12EMH / ISIN: US49428J1097
|
28.09.2026 15:03:36
Kimball Electronics Reports Q4 2026 Results: Full Earnings Call Transcript
This article Kimball Electronics Reports Q4 2026 Results: Full Earnings Call Transcript originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Kimball Electronics Inc
|
11.08.26
|Ausblick: Kimball Electronics stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
04.05.26
|Ausblick: Kimball Electronics zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Kimball Electronics Inc
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Kimball Electronics Inc
|23,80
|-0,83%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX im Plus -- DAX etwas stärker -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Montag etwas fester. Der deutsche Aktienmarkt notiert leicht im Plus. Die US-Börsen zeigen sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.