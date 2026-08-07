Kimberly-Clark präsentierte Quartalsergebnisse

Kimberly-Clark hat am 04.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 244,22 ARS ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 292,93 ARS erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5 901,99 Milliarden ARS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 23,42 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Kimberly-Clark einen Umsatz von 4 782,14 Milliarden ARS eingefahren.

Redaktion finanzen.at