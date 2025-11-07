Kinaxis präsentierte Quartalsergebnisse

Kinaxis hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,83 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,330 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 165,8 Millionen CAD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 185,4 Millionen CAD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at