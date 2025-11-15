Trex Aktie
WKN: 938716 / ISIN: US89531P1057
|
15.11.2025 18:55:10
Kinetic Partners Is Done With Trex: Should Investors Sell the Stock Too?
On Nov. 14, 2025, Kinetic Partners Management, LP, disclosed in an SEC filing that it sold out its entire Trex position, a move valued at approximately $57.6 million.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated Nov. 14, 2025, Kinetic Partners Management sold all 1,059,900 shares it held in Trex (NYSE:TREX) during the third quarter. The estimated value of the trade was $57.6 million based on the quarterly average price. Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Trex Co. Inc.mehr Nachrichten
|
03.11.25
|Ausblick: Trex legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
20.10.25
|Erste Schätzungen: Trex stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
03.08.25
|Ausblick: Trex vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
|
20.07.25
|Erste Schätzungen: Trex gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)