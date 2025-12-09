|
09.12.2025 23:01:20
Kinetik Stock Is Down 34% -- But Does a $69 Million Bet Signal a Potential Turnaround Play?
New York City-based Brave Warrior Advisors disclosed a new position in Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK), acquiring 1.6 million shares for an estimated $68.8 million in the third quarter, according to a November 14 SEC filing.According to a filing with the Securities and Exchange Commission dated November 14, Brave Warrior Advisors established a new equity position in Kinetik Holdings Inc. (NYSE:KNTK). The firm reported owning 1.6 million shares with a market value of $68.8 million as of September 30. This position was not present in the previous quarter's disclosure.The fund's new position in Kinetik Holdings represents 1.6% of 13F reportable assets under management.
