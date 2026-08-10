KING: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KING präsentierte am 07.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Das EPS lag bei 10,33 JPY. Im letzten Jahr hatte KING einen Gewinn von 11,04 JPY je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz wurden 1,86 Milliarden JPY gegenüber 1,85 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at