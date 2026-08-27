KINGSEMI A legte Quartalsergebnis vor

KINGSEMI A hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

KINGSEMI A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 CNY je Aktie gewesen.

Der Umsatz lag bei 561,5 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 30,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 429,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at