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27.08.2026 06:31:29
KINGSEMI A legte Quartalsergebnis vor
KINGSEMI A hat am 25.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
KINGSEMI A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,02 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,060 CNY je Aktie gewesen.
Der Umsatz lag bei 561,5 Millionen CNY – das entspricht einem Zuwachs von 30,69 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 429,7 Millionen CNY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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