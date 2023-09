KION-Aktie fester: Erste Phase des Turnarounds scheint laut UBS beendet zu sein

Aktien von KION haben sich am Mittwochmorgen nach dem jüngsten Rutsch etwas gefangen.

Mit plus 2,5 Prozent auf 35,35 Euro kehrten die Papiere des Staplerkonzerns am Vormittag an ihre einfache 200-Tage-Linie zurück. Im weiteren Verlauf notieren die KION-Anteilsscheine 2,21 Prozent höher bei 35,22 Euro. Tags zuvor waren sie mit 33,12 Euro nach auf ein Tief seit Juli gerutscht. Jungheinrich lösten sich gar vom Tief seit Anfang Januar.

UBS-Experte Sven Weier hält bei KION GROUP die Phase 1 des Turnarounds für anscheinend fast abgeschlossen. Im nächsten Schritt müsse die Auftragsdynamik anziehen, gerade im Bereich Supply-Chain-Lösungen (SCS), so Weier. Die jüngste Kursschwäche führt er auf maue Einkaufsmanagerindizes zurück. Die Aktie könne es daher zunächst noch schwer haben.

/ag/zb

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)