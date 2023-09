KION-Aktie stark: Kepler Cheuvreux bleibt bei Kaufempfehlung für KION

Die KION-Aktien haben am Montag im Vormittagshandel nach einer positiven Analystenstudie mit einem deutlichen Plus den MDAX mit Abstand angeführt.

Am Montag notiert sie via XETRA zeitweise mit 40,00 Euro noch 4,99 Prozent im Plus, nachdem sie zuvor bis zu knapp sechs Prozent auf 40,22 Euro und damit den höchsten Stand seit Februar gestiegen war.

Das Investmenthaus Kepler Cheuvreaux äußerte sich in einer Studie optimistisch und bestätigte sowohl die Kaufempfehlung als auch das Kursziel von 51 Euro.

In der vergangenen Woche war den KION-Papieren der Anstieg über die 21-Tage-Linie gelungen. Dank der jüngsten Kursgewinne zeigt dieser Indikator für den kurzfristigen Trend nun wieder leicht nach oben. Sollte sich der aktuelle Kursanstieg fortsetzen, würde über 40,86 Euro ein Hoch seit Ende August 2022 winken.

Die Aktie gewann im bisherigen Jahresverlauf fast 50 Prozent und zählt damit zu den stärksten Titeln im MDAX. 2022 war der KION-Kurs allerdings um 72 Prozent gefallen und damit so stark wie kaum ein anderer deutscher Standardwert.

