HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für Kion von 41 auf 54 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Jüngste Signale des Lager- und Logistikspezialisten sprächen für eine deutliche Auftragsbelebung im Bereich Supply Chain Solutions (SCS) im zweiten Quartal, schrieb Lasse Stüben in seinem am Mittwoch vorliegenden Ausblick auf den Bericht. Ein weiteres Highlight sei die raschere Margenverbesserung. Nach dem starken Lauf der Aktien bleibt er trotz höherer Schätzungen aber an der Seitenlinie./rob/ag/tih



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2025 / 17:21 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.