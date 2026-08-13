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13.08.2026 06:31:29
Kisoji legte Quartalsergebnis vor
Kisoji hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,66 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -1,820 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,95 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,99 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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