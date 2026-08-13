Kisoji legte Quartalsergebnis vor

Kisoji hat am 12.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 4,66 JPY. Im Vorjahresquartal hatten -1,820 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,95 Milliarden JPY – eine Minderung von 0,38 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,99 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at