KKR: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

KKR hat am 05.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,52 CAD beziffert. Im Vorjahresquartal waren -0,320 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 23,57 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 5,49 Milliarden CAD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 4,44 Milliarden CAD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at