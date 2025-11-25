Klarna Aktie
WKN DE: A414N7 / ISIN: GB00BMHVL512
|
25.11.2025 23:10:00
Klarna bringt eigenen dollarbasierten Stablecoin auf den Markt
Der Wettbewerb im Bereich digitale Zahlungen nimmt zu. Klarnas erster eigener Stablecoin auf Dollar-Basis soll Zahlungen schneller und kostengünstiger machen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
