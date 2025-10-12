|
12.10.2025 22:55:38
Klingbeil: Waffenruhe ist Trumps Verdienst
BERLIN (dpa-AFX) - Vizekanzler Lars Klingbeil (SPD) hat die zentrale Rolle des US-Präsidenten für die nahende Waffenruhe im Gaza-Krieg herausgestellt. "Ohne Donald Trump hätte es das nicht gegeben. Das ist sein Verdienst", sagte der Bundesfinanzminister in der ARD-Sendung "Caren Miosga". Für die Region insgesamt sei dies eine große Hoffnung. Auf die Frage, ob Trump deswegen der Friedensnobelpreis gebühre, sagte Klingbeil, wenn es die Unterzeichnung des Waffenruhe-Abkommens an diesem Montag gebe, gebühre dem US-Präsidenten Dank. "Aber es gibt auch eine innenpolitische Situation in den USA, die ich schon bedenklich finde", sagte der SPD-Chef mit Verweis etwa auf die Diskreditierung von Oppositionellen./sam/DP/zb
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerTrumps China-Aussagen im Fokus: ATX und DAX gehen mit starken Verlusten ins Wochenende -- US-Börsen schließen deutlich schwächer -- Börsen in Fernost schließen leichter
Während sich der heimische Leitindex schwächer zeigte, bewegte sich auch der DAX am Freitag abwärts. Die US-Börsen schlossen zum Wochenschluss im Minus. An den asiatischen Aktienmärkten ging es zum Wochenschluss unterdessen nach unten.