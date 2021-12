"Klingt nach Bullshit": Das hält Elon Musk vom Web 3.0

• Das Web 3.0 soll das Internet effizienter und nutzerfreundlicher machen• Sam Altman sieht Potenzial in Web 3.0• Musk hält Web 3.0 für "Bullshit"

Was ist das Web 3.0?

Seit seinen Anfangszeiten hat sich das Internet sehr verändert. Es ist über die Jahre hinweg nicht nur schneller, sondern auch intelligenter geworden. Und diese Evolution des Internets ist noch lange nicht beendet, wie Futurezone erklärt. Dabei geht es vor allem darum, wie es möglich ist, so smart wie möglich das Maximum aus dem Internet rauszuholen. Die Antwort darauf könnte vielleicht das Web 3.0 sein. Beim Web 3.0 handelt es sich um das semantische Web. Genauer bedeutet das, dass Maschinen Informationen auswerten, die wiederum selbst von Maschinen ins Web gestellt wurden. Bei der Menge an auszuwertenden Daten ist es immer weniger möglich, dies von Menschenhand durchführen zu lassen, weshalb Maschinen hier helfen können. Hierbei sollen dann mehrere Themen miteinander verknüpft werden, um schnellere und intelligentere Suchergebnisse zu erzielen. Außerdem soll das Internet mithilfe von Web 3.0 transparenter und dezentraler werden. Man soll nicht mehr auf Anbieter angewiesen sein, sondern seine Daten selbst kontrollieren können. Insgesamt soll das Internet mit Web 3.0 also effizienter, intelligenter und nutzerfreundlicher gemacht werden, so Futurezone.

Altman sieht Potenzial in Web 3.0

In einem Tweet vom 1. Dezember äußert sich der ehemalige Leiter von Y-Combinator und jetziger CEO von OpenAI, Sam Altman, positiv gegenüber dem Web 3.0. Zunächst prognostizierte Altman, dass die Risikorenditen in den 2020er-Jahren im Durchschnitt schlechter sein würden als die aus den 2010er-Jahren. "Es gibt eine Flut von Kapital, und ich habe noch nie so viele preisbestimmende VCs offen sagen hören, dass sie bereit sind, viel niedrigere Renditeziele zu akzeptieren", so Altman. Im Web 3.0 sieht Altman jedoch nach wie vor Potenzial. Dieses könnte ihm nach weiterhin Renditen wie in der 2010er-Jahren erzielen.

(Which I guess is sort of what is supposed to happen as the investing marketplace equalizes--the outperformance was just too dramatic.) - Sam Altman (@sama) December 1, 2021

Musk teilt Altmans Meinung nicht

Tesla-Chef Elon Musk teilt Altmans Meinung wider Erwarten jedoch überhaupt nicht. Kurz und prägnant gibt er seine Meinung zu Web 3.0 in einer Antwort auf Altmans Tweets wieder. "Web3 klingt nach bs". Im Hinblick auf Musks viele Kryptoaktivitäten ist dies jedoch überraschend, wie BTC-Echo erklärt. Das Web 3.0 gilt nämlich für viele als eine aussichtsvolle Innovation im Bereich Krypto. Ideen wie dezentralisierte Domainnamen-Dienste oder auch Unstoppable Domains verhindern zum Beispiel die Zensur von Websites.

Web3 sounds like bs - Elon Musk (@elonmusk) December 2, 2021

