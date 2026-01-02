|
KNM Group Bhd: Das sind die jüngsten Quartalszahlen
KNM Group Bhd stellte am 01.01.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,11 MYR. Im Vorjahresquartal waren -0,020 MYR je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat KNM Group Bhd in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 99,77 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 0,6 Millionen MYR. Im Vorjahresviertel waren 242,9 Millionen MYR in den Büchern gestanden.
