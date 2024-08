Knorr-Bremse-Aktie fester: Knorr-Bremse verdient deutlich mehr - Umsatz stabil

Wie der Bremsenhersteller mitteilte, kletterte das Nettoergebnis in den drei Monaten kräftig auf gut 144 (Vorjahr: 119) Millionen Euro. Der Umsatz blieb, wie bereits seit Ende Juli bei Vorlage der Eckzahlen für das Quartal bekannt, mit gut 2 Milliarden Euro in etwa auf dem Vorjahresniveau. Das operative EBIT kletterte spürbar auf 252 (223) Millionen Euro, die Marge erreichte 12,5 Prozent nach 11,1 Prozent im Vorjahreszeitraum.

Den seinerzeit leicht erhöhten Ausblick für 2024 bekräftigte das Münchener Unternehmen am Donnerstag. So rechnet Knorr-Bremse 2024 mit einer EBIT-Marge von 11,5 bis 13,0 Prozent. Der freie Cashflow wird bei 550 bis 650 Millionen Euro gesehen, der Umsatz bei 7,7 bis 8 Milliarden Euro. Der noch nicht abgeschlossene Erwerb des Bahnsignaltechnikgeschäfts von Alstom in Nordamerika ist im Ausblick nicht berücksichtigt.

Die Knorr-Bremse-Aktie notiert im XETRA-Handel zeitweise 1,82 Prozent höher bei 70,00 Euro.

FRANKFURT (Dow Jones)